Rohstoffe: mit ABS den Preisanstieg ausbremsen

Unternehmen haben beim Forderungsverkauf oft Bilanzeffekte im Blick. Für Familienunternehmen im Privatbesitz, die im Vergleich zu gelisteten und extern gerateten Unternehmen einen limitierten Zugang zum Kapitalmarkt haben, bietet das Instrument darüber hinaus die Möglichkeit, den Finanzierungsmix zu diversifizieren – und zwar weitestgehend losgelöst von der eigenen Bonität. Banklinien können freigesetzt und das Finanzierungsvolumen relativ flexibel angepasst werden, wenn sich der Bedarf für das Working Capital ändert.

Darüber hinaus bietet die Verbriefung, auch Asset-backed Securities, kurz ABS genannt, oft einen Kostenvorteil im Vergleich zu anderen Finanzierungsinstrumenten. Denn im Vergleich zu einem klassischen Kredit wird verhältnismäßig wenig Kapital bei den Banken für das Verbriefungsprogramm gebunden. Dafür muss die Transaktion allerdings gewissen Anforderungen genügen. Dazu gehören ein breites Schuldnerprofil, Kreditversicherungen sowie Reserven (Abschläge), die Schuldnerausfallrisiken oder eine nachträgliche Forderungsreduktion abdecken.

ABS erhöht Flexibilität

Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine explodierten unter anderem die Rohölpreise. Unternehmen sollten daher mit geeigneten Finanzierunginstrumenten auf Schwankungen vorbereitet sein. Auch hier kann eine ABS-Finanzierung helfen, denn ihre Vorteile kommen in dieser Situation besonders zum Tragen. Sie ermöglicht es, bei Bedarf schnell zu reagieren. Wenn die Kosten für Betriebsmittel weiter steigen, können das Volumen erhöht und so die Banklinien geschont werden. Dabei können weitere Betriebseinheiten oder Tochterunternehmen eingebunden werden.

Diese Vorteile waren auch für die Helm Gruppe, die zu den weltweit größten Chemiemarketingunternehmen mit rund 50 Standorten in etwa 30 Ländern und einem Außenumsatz von mehreren Milliarden Euro gehört, ausschlaggebend.

2020 hat sich das Hamburger Unternehmen für einen Forderungsverkauf im Rahmen eines Verbriefungsprogramms entschieden. Nach einem intensiven Auswahlprozess und einer dreimonatigen Strukturierungsphase wurde das Programm mit zunächst 150 Millionen Euro gestartet. Dabei wurden Euro- und US-Dollar-Forderungen der Helm AG sowie einiger US-Töchter wöchentlich revolvierend verkauft. Weitere europäische Landesgesellschaften wurden angeschlossen und das Volumen sukzessive erhöht, um auf die weltweit gestiegene Nachfrage und Preisanstiege zu reagieren.

Als zu Beginn des Kriegs die Preise für Rohöl sprunghaft anstiegen, war die Chemiebranche besonders betroffen. Jetzt zeigte sich der Vorteil einer ABS-Finanzierung. Innerhalb von vier Wochen konnte Helm das Volumen gleich zweimal anpassen. Im Verlauf dieses Jahres wurde das Programm dann erneut erweitert, indem ein weiteres Joint Venture und eine zusätzliche Bank eingebunden wurden, um das Volumen von inzwischen 400 Millionen Euro auf mehrere Finanzierungspartner zu verteilen.

Für die Zukunft ist die Anbindung einer weiteren Landesgesellschaft geplant. Dies kann entweder zu einer weiteren Erhöhung des Programmlimits führen, oder – sollten sich gleichzeitig die Preise wieder reduzieren – zu einer verbesserten Ausnutzung der bestehenden Linie. Das Programm passt sich dem Bedarf des Unternehmens an. Das zeigt: Ein Verbriefungsprogramm schafft nicht nur Stabilität in Krisenzeiten, sondern kann als Bestandteil des Finanzierungsmixes auch die Flexibilität erhöhen. «