Rückenwind für erneuerbare Energie

Erneuerbare Energien sind nicht erst seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ein im wahrsten Sinne des Wortes heißes Thema: Die Auswirkungen des Klimawandels haben bereits in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass ein Ausbau der Erneuerbaren von fast allen Seiten gewünscht ist: von den Klimaschützern, von der Bundesregierung und von der Industrie. Vor kurzem hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mehr Tempo und schnellere Genehmigungsverfahren beim Ausbau der Windkraft in Deutschland gefordert.



Gleichzeitig existieren viele Herausforderungen: Mehrere Marktteilnehmer aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sind finanziell angeschlagen, vor allem aber klagen sie über viel zu schwerfällige und langwierige Genehmigungsverfahren. Teilweise hängen sie stark von asiatischen System- und Schlüssellieferanten ab. Materialien sind schwer verfügbar und unterliegen dem Risiko von Preissteigerungen. Hinzu kommen der in Deutschland allgegenwärtige Fachkräftemangel sowie sich stetig ändernde regulatorische Rahmenbedingungen. So stehen bislang nur 20 Prozent der von der Bundesregierung angestrebten Windkraftanlagen.

Bund setzt ambitionierte Ausbauziele

Der Bundesverband Windenergie mahnt, dass Flächen bereitgestellt und Maßnahmen sowie Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssten. Der Bundestag hat im Juli 2022 eine Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) verabschiedet. Insbesondere für Windkraft und Photovoltaik (PV) sieht diese weiterhin sehr ambitionierte Ausbauziele vor, damit im Jahr 2030 die erneuerbaren Energien 80 Prozent des deutschen Stroms ausmachen.



Projekte in diesem Bereich laufen oft langfristig und haben ein großes Finanzvolumen. Es sind also klassische Projekte, in denen Bürgschaften und Garantien für Auftraggeber und -nehmer eine große Rolle spielen. Bei der Suche nach einem Bürgen wenden sich viele Unternehmen traditionell an ihre Hausbank. Es gibt aber auch andere – und möglicherweise adäquatere – Lösungen. Denn Bankbürgschaften belasten die eigene Kreditlinie, vor allem in Zeiten stark steigender Material- und Energiepreise. In diesen Zeiten benötigen Unternehmen die Liquidität dringend, um Vorprodukte und Materialien zu beschaffen, beispielsweise um die Supply Chain zu sichern, indem sie Waren bevorraten. Hinzu kommt ein entsprechend ansteigender Kapitalbedarf. Dieser folgt aus den gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen sowie einem damit verbundenen erhöhten Bedarf an Working Capital und Liquidität. Dabei bieten Bürgschaftsallokation und Auslagerung an Versicherer entscheidende Vorteile. Zudem kann dies finanzielle Handlungsspielräume erweitern.

Langfristige Projekte finanzieren

Bestimmte Versicherer begleiten bereits seit mehreren Jahren verschiedene Unternehmen und Geschäftsmodelle aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, sowohl als Bürgschaftsgeber als auch bei der Sicherung der Liquidität. Sie sichern projektbasierte Forderungen ab oder finanzieren diese gemeinsam mit Forderungsfinanzierern. Außerdem finanzieren sie Windkraftanlagen an Land (Onshore) und auf See (Offshore) ebenso wie Solar- und Photovoltaikanlagen oder sichern den Ausbau der E-Mobilität oder Ladeinfrastruktur. Diese Absicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten sollen dazu beitragen, die grüne Wende gemeinsam zu schaffen. «