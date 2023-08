Sparkassen-Club finanziert Golfanlage

In Oberhausen hat Anfang 2022 nach zweijähriger Bauphase die erste Golf-Unterhaltungsanlage der Kette Topgolf in der Europäischen Union ihre Pforten geöffnet. Realisiert hat diese Anlage die Schweizer Greenreb AG. Finanziert aber wurde sie durch einen Sparkassen-Club im Ruhrgebiet unter organisatorischer Führung der Sparkasse Köln-Bonn.

Bei Topgolf handelt es sich um ein Unterhaltungsprogramm für die breite Masse. Es geht nicht darum, wer den besten Schwung hat, auch golferische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es ist ein Golfplatzspiel mit elektronisch verfolgten Golfbällen und automatisch gewerteten Abschlägen. Die Bälle sind mit Mikrochips versehen, die alle Schläge und Ergebnisse automatisch erfassen. Jeder Abschlagplatz (Bay) ist mit Lounge-Möbeln ausgestattet und verfügt über Bildschirme. Im Innenbereich gibt es einen Gastronomiebereich mit einer Bar und Sportübertragungen. Weiterhin stehen spezielle Räume für Veranstaltungen und Konzerte zur Verfügung.

Finanzierungen sind anspruchsvoll

In den USA ist Topgolf bereits seit längerem erfolgreich. Weltweit verfügt die Kette im Jahr 2023 bereits über rund 100 Standorte. Das Management will global langfristig auf 450 Topgolf-Standorte kommen. Eine weitere Expansion steht auch in Deutschland bevor.

Finanzierungen von gewerblichen Freizeit- oder Unterhaltungsanlagen wie Topgolf bilden hierzulande eher die Ausnahme. Denn dabei gibt es eine Reihe von Herausforderungen. Neugründungen auf Seiten der Darlehensnehmer sind schwerer zu finanzieren, da die Kreditnehmer nur selten über einen Leistungsausweis in der Branche verfügen. Künftige Besucherzahlen und Angebotspreise sind häufig schwer abschätzbar. Auch die Kaufkraft in der Region des Standortes, seine Erreichbarkeit und sein Einzugsgebiet sind wichtig. Hinzu kommt die Frage nach dem Erfolg der Marketingmaßnahmen.

Sparkassen als etablierter Finanzierungspartner

Einige Sparkassen sind im Geschäftsbereich der anspruchsvolleren Finanzierungen bereits länger präsent und haben sich in diesem Markt mit verschiedenen Transaktionen auch überregional Anerkennung verschafft. Einige Stakeholder haben erkannt, dass Sparkassen aufgrund regionaler Zusammenschlüsse und guter Netzwerke mittlerweile die Möglichkeit haben, auch höhervolumige Kredite sowie anspruchsvolle Projekte zu begleiten, sei es als alleiniger Kreditgeber, wie in diesem Beispiel im Club mit anderen Sparkassen, oder im Verbund.

Durch das gemeinsame Vorgehen mehrerer Sparkassen konnte das Projekt in Oberhausen rechtssicher gestaltet werden. Es steht zu erwarten, dass diese Form der Finanzierung künftig verstärkt der Fall sein wird – allein aufgrund der Zinswende, die zu einem Rückzug anderer Marktteilnehmer geführt hat. Bei diesen Finanzierungen wird es vermehrt auch um überregionale und grenzüberschreitende Projekte wie in Oberhausen gehen.