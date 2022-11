Supplier Finance – Meilensteine einer erfolgreichen Zusammenarbeit

Michael Piel VP Corporate Advisory,

CRX Markets AG



Michael Piel ist seit Oktober 2015 bei der CRX Markets AG beschäftigt. Als VP Corporate Advisory ist er für die Beratung von Unternehmen in den Bereichen Betriebskapital, Liquiditätsmanagement und Finanzierung sowie für die Strukturierung von Betriebskapitalfinanzierungsprojekten verantwortlich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement in verschiedenen Großunternehmen wie Deutsche Bank, Schott und Bilfinger. CRX Markets ist Europas führender unabhängiger Marktplatz für Working-Capital-Finanzierung.