Transformatorische Buy-&-Build-Strategie im Mittelstand

Jörg Linneweh Geschäftsführer, dental bauer GmbH & Co. KG



Jörg Linneweh ist Geschäftsführer der dental bauer GmbH & Co. KG mit Sitz in Tübingen. Nach seinem Studium zum Wirtschaftsingenieur sammelte er mehrere Jahre Erfahrungen bei BASF im Beschaffungsmanagement. 2014 stieg Jörg Linneweh als Geschäftsführer in das Familienunternehmen ein und leitet heute zusammen mit seinem Vater das Unternehmen – insbesondere verantwortet er die Bereiche Personal, IT und Einkauf.