Treasury im Metaverse

Das Metaverse verknüpft die reale mit einer virtuellen Welt, in Echtzeit und ortsunabhängig schafft es ein immersives Nutzererlebnis. Es hat das Potential zur Disruption von Geschäftsmodellen. Ein Blick auf die Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten vermittelt einen ersten Eindruck, wie die neue Technologie Industrien und Branchen nachhaltig verändern kann.

Beispielweise hat ein realitätsnahes Eintauchen in virtuell modellierte Praxisszenarien das Potential, Trainings- und Bildungskonzepte grundlegend zu revolutionieren. Im Handel öffnet sich ein immenser Markt, der von Fashion über Auto-Testfahrten bis hin zu Immobilienbesichtigungen reicht. Virtuelle Darstellungen physischer Objekte, Systeme oder Prozesse mittels digitaler Zwillinge (Digital Twins) etablieren auch in der Industrie neue Möglichkeiten zur Überwachung, Analyse und Simulation in Echtzeit.

Umgang mit Krypto-Werten ein denkbarer Treasury-Use-Case

Auswirkungen für das Treasury sind vor allem durch die Interaktion des operativen Geschäfts mit dem Metaverse zu erwarten, insbesondere beim Umgang mit Krypto-Werten. Mit Blick auf die oben genannten Anwendungen kann dies beispielsweise durch den Verkauf digitaler Assets geschehen. Diese werden üblicherweise durch Non-Fungible Tokens (NFTs) im Metaverse abgebildet und mit Payment-Tokens wie Bitcoin und Ether oder Utility-Tokens wie Mana oder Sand bezahlt.

Organisatorisch gilt es, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und sich als Unternehmen einige Fragen zu stellen: Regeln die Richtlinien ausreichend den Einsatz von Krypto-Werten? Besitzt das Treasury-Team hinreichende fachliche und technische Kompetenz, um die Themen beurteilen zu können sowie die laufende Regulierung zu überwachen?

Gerade mit Blick auf Letzteres sind in naher Zukunft einige Entwicklungen zu erwarten. Dazu zählt unter anderem die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Diese wurde vom Europäischen Rat im Mai 2023 angenommen, die betroffenen Institutionen müssen sie nun innerhalb einer Übergangsfrist von 12 beziehungsweise 18 Monaten umsetzen.

Treasury muss Prozesse und Abläufe erst etablieren

Im Hinblick auf die Prozesse muss das Treasury die Abläufe für den Krypto-Zahlungsverkehr, die Verwahrung von Krypto-Werten mittels Wallets oder die Bewertung und Bilanzierung von digitalen Assets etablieren. Typische Fragestellungen sind dabei beispielsweise, wie das Setup einer Inhouse-Wallet-Struktur umzusetzen ist beziehungsweise wie das Treasury den richtigen Partner auswählt, um digitale Assets mit Blick auf die Kundenüberprüfung nach dem KYC-Prinzip (Know Your Customer) und das Kontrahentenrisiko zu managen.

Weiterhin muss das Treasury auch eine Strategie zur Konvertierung in Fiatwährungen, also in von einer Regierung festgelegte Zahlungsmittel, ausarbeiten. Diese sollte überdies auch die Dienstleisterauswahl beinhalten. Darüber hinaus sollten Finanzabteilungen die Krypto-Assets klassifizieren, um sie korrekt zu bilanzieren. Zudem sind Risikomanager gefordert, die sich besonders mit Schwankungen von Krypto-Quotierungen, Geldwäscheprävention oder Cybercrime beschäftigen.

Wie hoch die Relevanz des Metaverse zukünftig sein wird, bleibt abzuwarten. Das Innovations- und Marktpotential ist aber sicherlich groß. Auch wenn der aktive Treiber in der Praxis eher im operativen Betrieb als im Finanzbereich liegt, muss sich das Treasury mit auf die Reise in diese neue digitale Welt begeben – Seite an Seite mit anderen Bereichen wie IT, Accounting, Tax und Legal.