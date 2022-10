Turbulente Währungsmärkte

Im September notiert der Euro gegenüber dem US-Dollar bei 0,99 Euro/US-Dollar und damit unter Parität – das ist der niedrigste Stand seit 2002. In Kombination mit dem Inflationsdruck und der Angst vor einer Rezession sind dies schwierige Umstände für deutsche Unternehmen, die Einnahmen aus dem Ausland zurückführen oder internationale Zulieferer bezahlen müssen.

In den vergangenen Jahren waren Wechselkursbewegungen zumindest in den Hauptwährungen weniger stark ausgeprägt als heute. Die Wiederkehr der Währungsrisiken wirft deshalb ein Schlaglicht auf das fehlende Währungsmanagement vieler Unternehmen und stellt Finanzentscheider vor große Herausforderungen.

Schwäche des Euro



Importeure leiden ganz besonders unter der Schwäche des Euro. Gerade in Branchen, in denen Preisabsprachen lange im Voraus getroffen werden oder in denen aufgrund von Lieferkettenproblemen Güter nur nach mehrmonatiger Verzögerung geliefert und in Rechnung gestellt werden können, kann die Auswirkung der Abwertung des Euro verheerend sein.



Ein Importeur von Konsumgütern aus Singapur, der seine Preise im vergangenen Jahr in US-Dollar vereinbart hat, sieht sich jetzt möglicherweise mit 20 Prozent höheren Anschaffungskosten konfrontiert. Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld mit hoher Inflation und explodierenden Energiepreisen kann dies den Unterschied zwischen Profitabilität und Verlust ausmachen. Nicht auf jeden wirkt sich die Stärke des US-Dollar negativ aus. Exporteure, die ihre Waren in US-Dollar verkaufen und ihre Einnahmen zurückführen, haben zunächst profitiert. Aber auch sie müssen sich die Frage stellen: Können wir uns auf eine nachhaltige Euro-Schwäche verlassen und gegebenenfalls sogar unsere Preise daraufhin anpassen? Und wie riskant ist es, den aktuell niedrigen Euro-Kurs für unsere Jahresplanung und -prognose unverändert weiter anzusetzen? Unternehmen, die nennenswertes Auslandsgeschäft betreiben und ihre Währungsrisiken nicht aktiv managen, nehmen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld möglicherweise unnötige Risiken in Kauf – und könnten dabei nicht nur ihre Verlässlichkeit gegenüber Geschäftspartnern und Investoren, sondern auch ihren wirtschaftlichen Erfolg aufs Spiel setzen. Es ist also höchste Zeit, über eine Währungsabsicherungsstrategie nachzudenken.



Hier sind drei wichtige Schritte, die Ihnen beim Aufbau Ihres Währungsrisikomanagements behilflich sein könnten: Erstens sollten Sie Risiken erkennen und beziffern. Gewinnen Sie einen Überblick darüber, wieviel Prozent Ihrer Erlöse und Kosten in Fremdwährungen anfallen, damit Sie wissen, welche Auswirkungen Währungsschwankungen auf Ihre Profitabilität haben. Zweitens sollten Sie Partnerschaften eingehen. Arbeiten Sie bei Währungen mit einem verlässlichen, professionellen Partner zusammen. Ihr Partner im Auslandsgeschäft sollte immer persönlich für Sie erreichbar sein, Sie proaktiv bei der Abwicklung Ihres Geschäfts und Ihrer Absicherung unterstützen – und natürlich faire, wettbewerbsfähige Preise haben. Ausprobieren und Vergleichen hilft. Und drittens sollten Sie schnell beginnen. Sie müssen nicht darauf warten, volle Expertise im Währungsgeschäft aufgebaut zu haben. Stattdessen können Sie mit Ihrem Partner schnellstmöglich einige einfache Absicherungsmaßnahmen pragmatisch umsetzen – natürlich immer ausgerichtet am individuellen Bedarf Ihres Unternehmens. Sie machen damit gleich einen großen Schritt in Richtung mehr Kontrolle Ihrer Währungskosten – und bauen dabei Know-how auf. «