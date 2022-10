Umweltschutzpioniere werden gefördert

Ein weiterhin unübersichtliches gesamtwirtschaftliches Umfeld, kombiniert mit anhaltenden Lieferengpässen und Energiepreisen auf Rekordniveau, birgt enorme Herausforderungen für Unternehmen. Darüber hinaus will Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Das sind Herausforderungen, die einem Kraftakt gleichen. Dazu kommen eine zunehmend restriktivere Kredit- und Risikopolitik von Finanzierungspartnern sowie erschwerte Refinanzierungsbedingungen für Banken. All das macht das Finanzierungsumfeld für Unternehmen vor dem Hintergrund der geldpolitischen Straffung nicht einfacher.

Wissen über und Transparenz der Möglichkeiten von finanzieller Stabilität sowie strategischer Unternehmensausrichtung, auch zur kurzfristigen Entlastung der energiebezogenen Mehrkosten, können mehr denn je einen strategischen Vorsprung für Unternehmen bedeuten. Diese sollten trotz oder gerade wegen der Energiekrise zukunftsweisende Investitionen in Umweltschutz vorantreiben und in die Praxis überführen. Oft gehen diese Investitionsentscheidungen mit mehrdimensionalen Finanzierungsüberlegungen einher, denn es gilt, gemeinsam mit Bankpartnern tragfähige Finanzierungsstrukturen erfolgreich aufzubauen oder wetterfest zu machen. Eine Säule solcher Gesamtfinanzierungslösungen können nicht rückzahlbare Barzuschüsse von Bund und Ländern sein, die als Eigenkapitalersatz in die Gesamtstruktur einfließen.

Projektförderungen schaffen

Mit dem Umweltinnovationsprogramm bietet das Bundesumweltministerium einen der wichtigsten Töpfe für in- und ausländische Unternehmen. Innovative, großtechnische Anlageninvestitionen mit Umweltschutzeffekten können über das Programm mit Barzuschüssen in Höhe von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten gefördert werden. Bezuschusst werden insbesondere Pilotprojekte, die zeigen, wie neue Verfahren genutzt und kombiniert werden können, um ökonomisch erfolgreich zu produzieren, die Ressourceneffizienz zu steigern und die Umweltbelastungen zu verringern oder gar zu vermeiden. Im Wesentlichen sind dies maschinelle Investitionen in Deutschland rund um Ressourceneffizienz und Materialeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien, umweltfreundliche Energieversorgung und -verteilung oder Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung.

Anreize Ein Förderprojekt aus dem Bereich „Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien“: Eine Power-to-Liquid-Anlage erzeugt erstmals E-Fuels aus erneuerbaren Energien. Mit einer modernen, chemischen Reaktortechnologie wird die Anlage lastflexibel betrieben und kann somit ideal auf erneuerbare Energien ausgelegt werden, die nicht zu jeder Zeit in gleicher Menge zur Verfügung stehen. Die bislang vorliegenden Erkenntnisse und Studien zum neuen Verfahren zeigen, wie technische Pilotprojekte und industrielle Produktion ökologische sowie ökonomische Anforderungen sinnvoll vereinen können.

Mit diesen und ähnlichen Projektförderungen werden gezielt Investitionsanreize geschaffen sowie wirtschaftliche und technische Investitionshürden beseitigt, so dass Unternehmen den gebotenen Weg hin zu mehr Energie- und Ressourceneffizienz weiterhin erfolgreich beschreiten können. Derartige Effekte sollten produzierende Unternehmen insbesondere in unübersichtlichen und herausfordernden Zeiten strategisch nutzen. So können sie im Einklang mit der Unternehmensphilosophie einen sicheren Wettbewerbsvorteil erzielen und zugleich den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.