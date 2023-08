In den letzten Jahren waren Wechselkursschwankungen in den Hauptwährungen deutlich weniger stark ausgeprägt als heute. Die Bedeutung von Risikomanagement im Umgang mit Fremdwährungen steigt. Denn die Währungsvolatilität kann über Gewinne oder Verluste entscheiden. Die Rückkehr der Währungsrisiken stellt viele Unternehmen ohne ausreichendes Währungsmanagement daher vor große Herausforderungen.

Wechselkurse sind ein Risiko und erfordern Absicherung

Besonders Importeure leiden unter der anhaltenden Euro-Schwäche. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar im Jahr 2022 um knapp 17 Prozent abgewertet. In Branchen, in denen Preisvereinbarungen lange im Voraus getroffen oder Waren aufgrund von Lieferkettenproblemen erst nach mehrmonatiger Verzögerung geliefert und in Rechnung gestellt werden können, kann die Abwertung des Euro verheerende Folgen haben. Unternehmen, die Geschäfte im Ausland tätigen und ihre Währungsrisiken nicht aktiv steuern, setzen sich in der aktuellen Wirtschaftslage möglicherweise unnötigen Risiken aus. Dies kann nicht nur ihre Zuverlässigkeit gegenüber Geschäftspartnern und Investoren, sondern auch ihren wirtschaftlichen Erfolg gefährden.

Ein Importeur von Konsumgütern aus Malaysia, der seine Preise im Jahr 2022 in US-Dollar festgelegt hat, könnte im Jahr 2023 mit Anschaffungskosten konfrontiert sein, die in Euro gerechnet um 20 Prozent höher sind. In der aktuellen Wirtschaftslage mit hoher Inflation sowie einer Verschärfung der monetären Bedingungen in Europa und in den USA kann dies den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen. Daher ist es an der Zeit, über eine Strategie zur Währungsabsicherung nachzudenken. Mit einfachen Maßnahmen lässt sich das Währungsrisiko erheblich reduzieren.

Devisenrisiken lassen sich reduzieren

Um ein Währungsrisikomanagement aufzubauen, sollten Unternehmen zunächst Risiken identifizieren und quantifizieren. Dabei sollten sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welcher Anteil der Einnahmen und Ausgaben in Fremdwährungen anfällt. Eine gut durchdachte Devisenstrategie etwa kann helfen, diese Kosten vorherzusagen und zu kontrollieren. Darüber hinaus können spezifische Ziele während Marktschwankungen als Leitfaden dienen und helfen, Entscheidungen auf strategischer statt emotionaler Basis zu treffen.

Einfache Änderungen im Prozess können bereits helfen, das Devisenrisiko zu minimieren, beispielsweise die Anpassung der Zahlungsflüsse. Wenn ein Unternehmen in der eigenen Währung abrechnet, reduziert dies das Risiko von Wechselkursschwankungen. Das Währungsrisiko wird auf den lokalen Kunden oder Lieferanten übertragen. Unternehmen können auch lokale Währungskonten verwenden, um Steuern und Lieferanten in Fremdwährung zu bezahlen. So vermeiden sie unnötige Umtauschgebühren und können besser einschätzen, wie sich Wechselkursschwankungen auf die eigene Profitabilität auswirken.