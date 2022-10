Wendepunkt für das Corporate Treasury

Wenn die Finanzierung steht, der Cashflow fließt und die Risiken unter Kontrolle sind, können sich Unternehmen auf ihr Business konzentrieren. Erfolgreiche Unternehmen haben diesen Dreiklang dank ihres Treasury bereits im Griff. Die „Zeitenwende“ stellt für das Treasury aber einen Wendepunkt dar: Es muss sich in der Unternehmenssteuerung von einer notwenigen Nebenbedingung zu einem strategischen Partner entwickeln.

Dafür muss es seine Rolle als Business Partner ausbauen, digitale Technologien einsetzen, die ESG-Strategie einbinden, den Cash-Fokus stärken und die Finanzrisiken strategisch steuern.

Ausbau der Business-Partner-Rolle



Die Geschäftsmodelle von Unternehmen entwickeln sich rasant weiter. Die Finanzierung der Transformation, die Steuerung der kurz- und langfristigen Liquidität und Verschuldung sowie die Absicherung der Finanzrisiken sind dafür entscheidende Faktoren. CFOs erwarten vom Trea-sury, dass es den Transformationsprozess in der Krise als Business Partner begleitet.



Die technologische Innovation im Treasury ist von großer Bedeutung. Investitionen in Technologien für Datenanalysen und -visualisierung haben Priorität, um den Bedarf an Echtzeit-Treasury-Daten zu decken. Die Nutzung von APIs zu Kunden und Banken sind ähnlich wichtig. Schon jetzt sind sie Treiber für neue Services im Zahlungsverkehr und Cash Management. Wegen der Zunahme von Cyberkriminalität investiert das Treasury vor allem im Bereich Zahlungsverkehr in neue Abwehrtechnik. SAP S/4HANA modernisiert und vereinheitlicht zudem die IT-Infrastruktur im Treasury. Die ersten Unternehmen verankern ESG-Prinzipien in den Treasury-Richtlinien. In den Bereichen Finanzierung, Asset Management, Supply-Chain-Finance und Banking wird vermehrt die ESG-Strategie des Unternehmens berücksichtigt.

Um das bereits vorhandene Cash Management ihres Unternehmens strategisch weiterzuentwickeln, sollten CFOs und Treasurer Cash-Kennzahlen in der Unternehmenssteuerung einführen, das Working Capital optimieren, die Liquiditätsplanung verbessern und eine Inhouse-Bank auf- oder ausbauen – inklusive Payment Factory.



Das finanzielle Risikomanagement zählt zu den Prioritäten für das Treasury. Der Faktor Zeit stellt dabei die größte Herausforderung bei der Weiterentwicklung der Steuerungsansätze dar. Regelmäßige Gespräche mit den internen Geschäftspartnern gehören bislang noch nicht zu den gängigen Geschäftspraktiken. Das muss sich jedoch in Zukunft ändern, will das Treasury der Rolle als Business Partner gerecht werden. Den eigenen Bereich weiterzuentwickeln ist für viele Unternehmen eine Herausforderung. Es mangelt ihnen an Zeit, Geld und Personal. Ein Zielbild und eine Roadmap zu entwickeln, sind aber die Voraussetzung dafür, die nötigen Investitionsmittel zu erhalten – auch und gerade in Krisenzeiten. «