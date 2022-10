Whistleblower-Richtlinie in der Cloud

Die neue Whistleblower-Richtlinie der EU, die Ende 2021 erlassen wurde, verpflichtet alle in Europa niedergelassenen Unternehmen zur Einführung eines Meldekanals. Die Richtlinie, die in diesem Jahr noch in Deutschland in das Hinweisgeberschutzgesetz überführt werden soll, stellt Unternehmen ab 50 Beschäftigten vor die Herausforderung, einen gesetzeskonformen, idealerweise anonymisierten Meldekanal für Hinweise auf Straftaten und Verstöße einzurichten.

Beim Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) geht es darum, dass Hinweisgeber ohne Angst vor Repressionen und Benachteiligung Meldungen in Unternehmen abgeben können. Der Umgang mit den Hinweisen soll nachvollziehbar dokumentiert, vertraulich und mit zuverlässiger Rückmeldung erfolgen, selbst bei anonymen Meldungen. Das HinSchG wird in Deutschland ab dem ersten Quartal 2023 verpflichtend.

Gemäß EU-Whistleblower–Richtlinie sollen die eingerichteten Kanäle bestimmte Mindestanforderungen hinsichtlich revisionssicherer Dokumentation, Vertraulichkeit und Antwortzeiten sicherstellen. Dadurch wird die Chance gewahrt, wertvolle und teilweise sensible Informationen aus erster Hand zu erhalten. Dies haben auch die Verantwortlichen bei Börlind erkannt und aus der Pflicht gleich eine Kür gemacht.

Börlind setzt auf Cloud Solution

Das Naturkosmetikunternehmen Börlind aus dem Schwarzwald hat sich für die schnelle und effiziente Umsetzung der Richtlinie mittels einer Cloud-Lösung entschieden und nutzt das Tool über die gesetzliche Mindestanforderung hinaus aktiv im Unternehmen. Hiermit sollen kontinuierlich Verbesserungspotentiale gehoben und das Mitarbeiterengagement noch weiter gefördert werden.

Alicia Lindner ist Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Börlind GmbH und führt gemeinsam mit ihrem Bruder Nicolas das Familienunternehmen in dritter Generation. Schwerpunktmäßig verantwortet sie den Vertrieb, die Finanzen, die Fremdherstellung sowie das Risikomanagement.

Im Jahr 2020 wurde sie von der Zeitschrift Capital als „Junge Elite Deutschlands – „Top 40 unter 40“ sowie im Frühjahr 2022 vom Handelsblatt als eine der „50 besten Unternehmerinnen Deutschlands“ ausgezeichnet. Mit der Erweiterung der Kommunikationskanäle um ein Hinweisgeberschutzsystem will das Familienunternehmen noch offener und lösungsorientiert an Verbesserungen herangehen. Das eigene Team sieht viel Verbesserungspotential, welches Börlind heben und nutzen will. Damit soll eine nachhaltige, faire und mitarbeiterorientierte Firmenentwicklung gewährleistet werden. «