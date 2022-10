Wie ein Mittelständler seinen Kredit fand

November 2021: Die Logistikfirma Transco möchte sich neue Zugmaschinen und Trailer anschaffen und benötigt dafür eine Finanzierung. Das mittelständische Unternehmen ist bestens aufgestellt und kann ein sehr gutes Rating vorweisen. Dennoch hat Transco die Erfahrung gemacht, dass die Suche nach einem passenden Finanzierungspartner lang und kräftezehrend sein kann. Das liegt daran, dass die Finanzierungsanfragen an mögliche Finanzierungspartner individuell gestellt und verwaltet werden müssen und sich zudem die Zahlen der unterschiedlichen Angebote nur schwer miteinander vergleichen lassen. Dem Geschäftsführer und Inhaber von Transco fehlte somit ein guter Marktüberblick, um sich für einen passenden Finanzierungspartner zu entscheiden.

Kreditsuche via Plattform

Um die Finanzierungsmittel effizienter zu beschaffen, entschied er sich für eine Corporate-Finance-Plattform. „Unser Ziel war es, den großen Vorteil einer unabhängigen Corporate-Finance-Plattform zu nutzen, nämlich aus einer Vielzahl an Finanzierungspartnern auswählen zu können“, so der geschäftsführende Inhaber Christian Bücheler von Transco. „Darüber hinaus war für uns das hybride Modell von digitaler und persönlicher Betreuung ein entscheidender Faktor.“

»Für uns war das hybride Modell ein entscheidender Faktor.«

Branchenexperten der Corporate-Finance-Plattform führen im Auftrag des Unternehmens Verhandlungen für die Transaktion mit den Kreditinstituten und finden so die besten Konditionen für das Finanzierungsvorhaben der Kunden. Im Fall des Logistikunternehmens Transco konnten binnen kürzester Zeit vier mögliche Finanzierungspartner für das Vorhaben gefunden werden. Transco lagen alle Angebote, adressiert an den Strukturierungspartner, vor und waren bereit zur Unterzeichnung. So konnte das Team um Geschäftsführer Bücheler dank des Finanzierungsportals das für sie beste Angebot wählen.

Der Prozess einer erfolgreichen Finanzierungsanfrage lässt sich folglich effizient und unkompliziert abwickeln, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Bücheler bilanziert: „Für uns hat sich die Finanzierungsanfrage über den Finanzdienstleister auf jeden Fall bezahlt gemacht. Wir können uns daher gut vorstellen, auch unsere zukünftigen Finanzierungen wieder über diesen Weg abzuwickeln.“ «