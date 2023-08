Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz prägen die Zukunft: Viele Unternehmen konzentrieren sich derzeit auf diese Schlüsselbereiche. Doch angesichts steigender Zinsen sowie von Fremdwährungs- und Rohstoffrisken sind externe Finanzierungen wenig attraktiv. Es gilt, interne Ressourcen zu mobilisieren. Ein zentrales integriertes Treasury und Working Capital Management hilft dabei.

Zentrale Transparenz schaffen

Die Digitalisierung des Treasury ermöglicht eine einheitliche und zentrale Zahlungsstruktur (Payment Factory) und eine durchgängig transparente Sicht auf die Finanzströme entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Aktuelle und geplante Werte der liquiden Mittel werden sichtbar, und ihre zukünftige Entwicklung kann mit bisher nicht gekannter Genauigkeit prognostiziert werden.

Möglich macht es die neueste Generation von Lösungen für Predictive Liquidity and Cash Forecasting. Diese bieten einen umfassenden Überblick und die Kontrolle über alle Finanz- und Informationsflüsse innerhalb eines Unternehmens und zwischen Geschäftspartnern. Dabei kommt maschinelles Lernen zum Einsatz: Die Technologie kann anhand von Mustern in den Datenströmen die wahrscheinlichsten Ergebnisse vorhersagen. Auch können Unternehmen damit ihre Außenstände in Echtzeit überwachen. So können sie schnell auf schwankende Marktdynamiken reagieren.

Green Ledger für Nachhaltigkeit

Neben der Finanzbuchhaltung ist ein System mit integriertem Green Ledger (Sustainability Footprint Management) sinnvoll, um die Kohlenstoffemissionen in allen Bereichen zu erfassen und zuzuordnen. Damit lassen sich die immer neuen ESG-Vorschriften deutlich leichter umsetzen.

Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Liquidität: Eine positive Nachhaltigkeitsbilanz wird immer mehr zum Differenzierungsmerkmal für Unternehmen, die sich Finanzierungen sichern wollen. Denn Investoren ziehen sich zunehmend von Unternehmen zurück, die Gefahr laufen, die Umwelt zu schädigen. Darüber hinaus lässt sich analysieren, wie sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen, allen voran die Reduzierung von CO2-Emissionen, auf die Finanzen auswirken und umgekehrt.

Um den tatsächlichen Nutzen intelligenter und nachhaltigkeitsorientierte Finanzmanagement-Tools zu verstehen, empfiehlt sich der persönliche Austausch mit Anbietern entsprechender Lösungen.