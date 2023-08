In einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Welt gewinnt das Thema ESG immer mehr an Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ESG-Strategien zu entwickeln und umzusetzen, um den steigenden Erwartungen von Investoren, Regulierungsbehörden, Geschäftspartnern sowie der Gesellschaft gerecht zu werden. In diesem Zusammenhang spielen ESG-Daten eine entscheidende Rolle, sowohl für Banken als auch für Unternehmen.

Eine der zentralen Herausforderungen, die ESG-Daten mit sich bringen, besteht darin, deren Management effizient zu gestalten. Geschäftsbereiche und Funktionen benötigen Zugang zu qualitativ hochwertigen und standardisierten ESG-Daten, die nahtlos in bestehende und neue Prozesse eingebettet werden müssen. Daher bedarf es eines zentralen Datenmanagements, um den mannigfaltigen Anforderungen gerecht zu werden.

Vier Wege der Datenbeschaffung

Für diese Zwecke werden typischerweise datengestützte Anwendungsfälle entlang des Zielbetriebsmodells (Target Operating Model – TOM) entwickelt. Die Anwendungsfälle sind gezielt zu priorisieren, um Anforderungen unmittelbar aufnehmen und erfüllen zu können. In einem zweiten Schritt werden die Anwendungsfälle in einen redundanzfreien Datenanforderungskatalog übersetzt. Ein Beispiel für Anwendungsfälle in Unternehmen ist die Bereitstellung von ESG-Daten für Banken, um die Einwertung von Kreditengagements unter ESG-Kriterien zu unterstützen und damit die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gewährleisten.

Die Beschaffung jener Daten, die das Herz des Datenmanagements darstellen, kann über verschiedene Wege erfolgen: „Eigenproduktion“ (have), Kauf von Daten von Drittanbietern (buy), direkte Nachfrage bei Kunden (ask) oder Berechnung von ESG-Werten auf Grundlage vorhandener und erworbener Daten (make). Dabei ist zu beachten, dass der Markt für ESG-Daten bislang noch in den Kinderschuhen steckt. An vielen Stellen ist es für Banken und Unternehmen erforderlich, die „Eigenproduktion“ zu lancieren. Banken und Unternehmen kommen daher kaum darum herum, partnerschaftlich an der Bereitstellung von ESG-Daten zu arbeiten. Um effizient vorzugehen, ist entscheidend zu wissen, was man nicht weiß: Es gilt, die Datenmapping-Prozesse mit der bestehenden Data Governance und IT-Infrastruktur abzustimmen, um mögliche Datenlücken und Qualitätsprobleme zu identifizieren.

Der Aufbau eigener ESG-Datenkapazitäten

Der durchdachte Aufbau eigener ESG-Datenkapazitäten ist ein zentraler Erfolgsfaktor, um ESG-Risiken und -Chancen erfolgreich zu bewältigen. Die steigenden regulatorischen Erwartungen an Datenqualität und Datengranularität sowie die Offenlegungsanforderungen, wie etwa die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), erfordern eine stetige Optimierung der Datenstrategie. Eine flexible und skalierbare IT-Architektur ist daher die Basis für eine effiziente Integration der ESG-Daten in bestehende Prozesse und für zukünftige Anwendungsfälle.

ESG-Daten sollten nicht nur als Notwendigkeit, sondern als strategischer Wert für Unternehmen betrachtet werden. Die Integration von ESG in Geschäftsprozesse ermöglicht es, nachhaltiges Wachstum zu fördern. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer mehr zum Wettbewerbsfaktor wird, sollten Unternehmen und Banken ihre ESG-Strategien mit einem klaren Fokus auf Daten entwickeln, um die vielfältigen Chancen zu nutzen, die ESG bietet, und um eine nachhaltige und zukunftsfähige Unternehmensentwicklung zu ermöglichen.