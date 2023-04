Factoring als Instrument zur Liquiditätssicherung in unsicheren Zeiten

Jutta Demant, Head of Treasury & Insurance, Currenta Gruppe

Jutta Demant ist Head of Treasury & Insurance bei der Chemieparkbetreiberin CURRENTA und in dieser Funktion u.a. für die Sicherstellung innovativer Finanzierungslösungen sowie ausreichender Liquidität für die Gruppe verantwortlich. Die Erfahrung hierfür hat sie als Head of Corporate Finance verschiedener Firmen und in langjähriger Tätigkeit im Banking erworben.