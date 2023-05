Trübe Glaskugel und Excel ade: kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung

Helen Vesper, Strategy Lead, Agicap

Helen Vesper hat als Strategy Lead bei Agicap Einblick in verschiedenste Bereiche, vom Produkt bis hin zum Vertrieb. Nach einem BWL- & Entrepreneurship-Studium an der Universität Mannheim und der Erasmus Universität Rotterdam hat sie Erfahrungen in der Strategieberatung sammeln können.