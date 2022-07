Modernisierung geschäftskritischer Legacy-Anwendungen: Direkt in die Cloud?

Johannes Krabichler, CFO, WTS

Johannes Krabichler ist seit März 2020 Mitglied des Vorstands bei WTS. In seiner Rolle als CFO verantwortet er die Bereiche Finanzen und IT sowie das Personalressort. Zudem gehört die übergreifende Steuerung des Geschäftsbereichs Digital, unter der WTS ihr digitales Beratungsangebot bündelt, zu seinem Aufgabengebiet. Zuvor hat der Jurist zehn Jahre lang verschiedene Positionen in der Steuer- und Finanzfunktion der BSH bekleidet – davon fünf Jahre als CFO der Regionen Europa und Asia Pacific. Von 2006 bis 2010 war er zunächst als Head of Tax Reporting & Transfer Pricing bei Nokia Siemens Networks und schließlich bei Siemens als Head of Tax für die Gebiete Osteuropa und die GUS-Staaten tätig.

Bei WTS hat Johannes Krabichler bereits zahlreiche interne Digitalisierungsprojekte auf den Weg gebracht und umgesetzt. Hierzu zählt unter anderem die Einführung des ERP-Systems Workday, mit dem WTS seine gesamten Finanz- und HR-Prozesse managt und damit die digitale Transformation der Organisation wesentlich vorangetrieben hat.