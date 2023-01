Wie Cash Management bei mehreren Entitäten gelingt

Worum geht es im Webinar?

Viele Firmenzusammenbrüche resultieren aus einem Mangel an Cash oder der Unfähigkeit, in Krisenzeiten rechtzeitig Cash aufzutreiben. Daher gewinnt die Steuerung des Unternehmens durch ein transparentes und aktives Liquiditätsmanagement immer mehr an Bedeutung.

In einer Umgebung mit mehreren Unternehmen oder Entitäten ist es notwendig, einen konsolidierten Überblick über die Liquidität zu behalten, um einen transparenten Überblick über die Liquidität auf Konzernebene zu schaffen oder den Liquiditätsbedarf oder -überschuss der einzelnen Einheiten zu antizipieren und die Finanzierungs-/Anlagestrategien anzupassen. Auch Prognosen auf Gruppenebene für gemeinsame Investitionen oder Ausgaben oder Verhandlungen mit einem Finanzpartner im Rahmen eines Entwicklungsprojekts profitieren von mehr Transparenz.

Der Wasserstoffspezialist Sunfire setzt bei der finanziellen Unternehmenssteuerung auf nachhaltige Planung und Optimierung der Liquidität. Im Webinar mit dem Finance Magazin erzählt Mark Roemer von Sunfire, wie die Dresdener das Cash Management der unterschiedlichen Entitäten transparent und automatisiert aufgebaut haben und welche strategischen Vorteile dadurch erzielt werden konnten.

Ihre Referenten:

Mark Roemer, Director Corporate Finance & Treasury, Sunfire GmbH

Tom Eller, Head of Sales Development, Agicap GmbH

Moderator: