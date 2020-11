Andreas Barckow wird neuer Chef des IASB

Der gebürtige Oldenburger ist derzeit noch amtierender Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC). Dieses Amt bekleidet er seit März 2015. Mit Georg Lanfermann wurde bereits ein Nachfolger gewählt, der den Posten ab 1. März 2021 übernehmen wird. Hier was über den Lanfermann schreiben



Mit Barckow geht ein auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene hoch anerkannter Experte zur privatrechtlichen Organisation. Der frühere Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte war bereits aktiver Teilnehmer in zahlreichen Beratungsgremien der IFRS-Stiftung und des IASB, einschließlich der Mitgliedschaft im beratenden Forum für Bilanzierungsstandards (Accounting Standards Advisory Forum, ASAF) und im IFRS-Beirat.



Der gelernte Bankkaufmann besitzt ein Diplom und einen Doktortitel in Betriebswirtschaft der Universität Paderborn. Zudem ist er Honorarprofessor an der WHU Otto Beisheim School of Management. Bei Amtsantritt in London werde er von all seinen derzeitigen Positionen zurücktreten, hieß es von Seiten der IFRS-Stiftung.



