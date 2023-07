Das Start-up The Social Chain steht schon länger unter Druck und kann die hochtrabenden Hoffnungen seines aus dem Fernsehen bekannten Hauptaktionärs Georg Kofler aus der „Höhle der Löwen“ nicht erfüllen.

Nun kommt hinzu: Die Finanzaufsicht Bafin hat Fehler in der Bilanz aus dem Jahr 2021 gefunden, wie am heutigen Mittwochmorgen mitteilte. Als ersten Punkt moniert die Bafin, dass The Social Chain 50 Millionen Euro aus einem Bankdarlehen erhalten hat, den Betrag jedoch im Geschäftsbericht 2021 dem Cashflow aus operativer Tätigkeit zugewiesen hat. Denn: Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen sind dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zuzuordnen, so die Behörde.

Bafin: Social Chain hat 60 Millionen falsch ausgewiesen

Darüber hinaus kritisiert die Bafin, dass die Berliner erhaltene Zahlungen aus dem Verkauf von Aktien in Höhe von 9,3 Millionen Euro ebenfalls fälschlicherweise als Cashflow aus operativer Tätigkeit erfasst haben. Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen sind aber dem Cashflow aus Investitionstätigkeit zuzuordnen.

Den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit hat The Social Chain entsprechend um 50 Millionen zu niedrig ausgewiesen, und den aus Investitionstätigkeiten um 9,3 Millionen Euro. Insgesamt haben die Berliner der Bafin-Logik zufolge im Jahr 2021 also fast 60 Millionen Euro im Cashflow falsch einsortiert. Die Bilanzfehler fallen in die Zeit von Ex-CEO Wanja Oberhof und Ex-CFO Christian Senitz. Eine Anfrage von FINANCE bei The Social Chain blieb zunächst unbeantwortet.

„Der Zahlungsmittelfluss insgesamt wurde zutreffend ermittelt“, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag in einer Stellungnahme mit. Der Ausweisfehler innerhalb der Kapitalflussrechnung habe keinen Einfluss auf die sonstigen Bestandteile des Abschlusses wie etwa die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die Korrekturen seien bereits im Konzernabschluss 2022 berichtigt und entsprechend mit dem Geschäftsbericht 2022 im April 2023 kommuniziert worden. Wie es zu dem Fehler kam, teilte das Unternehmen nicht mit.

Die direkten Folgen sind für das Unternehmen und CEO Georg Kofler überschaubar. Neben Reputationsschäden durch die veröffentlichte Kritik der Bafin muss das Start-up derzeit keine weiteren Sanktionen fürchten. Jedoch kann die Bafin auch künftig ein Auge auf das Unternehmen werfen und bei Anlass- oder Stichprobenprüfungen die Bilanzen genauer anschauen.

Aktie von The Social Chain ist seit 2021 im Sinkflug

The Social Chain ist gemessen an der Marktkapitalisierung von rund 40 Millionen Euro recht klein, hat mit dem TV-Star Kofler indes einen prominenten CEO und Aktionär am Steuer. Bis November 2022 mit an Bord war sein DHDL-Kollege Ralf Dümmel, der als Produktvorstand von The Social Chain fungierte. Die beiden „Löwen“ wollten mit der Symbiose aus Online- und Offlinehandel mit The Social Chain ursprünglich kräftig Geld verdienen.

Bislang schreibt das Unternehmen jedoch keine Erfolgsstory. Der Konzern hat zahlreiche Baustellen, der Umsatz hat sich im ersten Quartal 2023 auf 58 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert. Die Aktie notiert derzeit bei knapp über 2 Euro in der Nähe ihres Allzeittiefs, eine angekündigte Kapitalerhöhung dürfte den Kurs kaum verbessern.

The Social Chain war im Oktober 2019 zu einem Kurs von 18,70 Euro an die Börse gegangen. Anschließend schien es erst einmal gut weiterzugehen, rund zwei Jahre später im November 2021, erreichte die Aktie ihren Höchstwert von 57,60 Euro. Das war kurz nach dem Einstieg von TV-Star Kofler und der Übernahme der DS-Gruppe für 210 Millionen Euro, die wiederum sein „Löwen“-Kollege Dümmel führte. Doch damit war der Gipfel erreicht und der rasante Abstieg begann.

Kofler hatte Ende vergangenen Jahres den Aufsichtsrat verlassen und agiert nun als CEO von The Social Chain. Gemeinsam mit CFO Andreas Schneider führt er das Unternehmen und will dieses in den kommenden Monaten restrukturieren.