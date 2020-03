Cancom muss nach Prüferwechsel Umsatz korrigieren

Anlass für die Anpassung der Geschäftszahlen ist ein Prüferwechsel. Im Sommer 2019 wurde KPMG zum neuen Abschlussprüfer gewählt, zuvor hatte die mittelständische Gesellschaft S&P Wirtschaftsprüfung die Bilanzen der Münchener testiert. Offenbar ist der neue Prüfer mit dem bisherigen Vorgehen beim Ausweis des Umsatzes nicht einverstanden. Konkret geht es dabei um die Frage, wann ein Unternehmen einen Umsatz in voller Höhe verbuchen darf und wann nur zum Teil.

Bei der sogenannten Prinzipal-Agent-Bewertung wird nach IFRS aufgrund unterschiedlicher Kriterien bewertet, ob Cancom den Umsatz in voller Höhe der tatsächlichen Rechnungsstellung an den Kunden (Prinzipal) ausweisen darf, oder ob das Unternehmen als Vermittler gewertet wird und nur einen gekürzten Wert als Umsatz ausweisen darf (Agent, sogenannter Nettoausweis). Bisher hatte Cancom die Umsätze bei den betroffenen Transaktionen als Prinzipal in voller Höhe ausgewiesen. KPMG war aber offenbar der Meinung, dass Cancom in diesen Fällen als Agent agiert.