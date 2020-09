Corona verschärft Pensionsrisiken

Seit Beginn der Coronavirus-Krise werden viele wirtschaftliche Risiken gefährlicher eingeschätzt als noch im vergangenen Jahr: die Gefahr der Arbeitslosigkeit, Störungen der Lieferkette, Finanzierungen. Das Pensionsrisiko ist unter Versicherungsexperten und Unternehmen zwar schon seit vielen Jahren ein Diskussionsthema, doch die Pensionswerke der Dax-Unternehmen galten als gut aufgestellt – zumindest bis vor Ausbruch des Virus.

So sah die Lage aus: Im Jahr 2017 verringerte sich die Dax-Pensionslücke auf ein Zehn-Jahres-Tief. 2018 und 2019 stiegen die Pensionsverpflichtungen dann wieder an, weil der für die Berechnung zugrunde liegende Rechnungszins sank. Dieser entspricht der Verzinsung von AA-gerateten Unternehmensanleihen. Gleichzeitig stiegen aber auch die Pensionsvermögen in fast gleicher Höhe. Positive Aktien- und Anlagemarktentwicklungen kamen hier zum Tragen. Der Ausfinanzierungsgrad, sprich die Deckung der Pensionsverpflichtungen durch Pensionsvermögen, blieb mit 66 Prozent nahezu stabil.