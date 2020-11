Das sind die neuen Prüfungsschwerpunkte der DPR

Punkt Nummer 4 betrifft die Bilanzierung der Leasingverhältnisse nach IFRS 16. Hier hatte das IASB Unternehmen Erleichterungen bei der Bilanzierung ermöglicht, da wegen Corona Mieten teilweise gestundet wurden oder ganz weggefallen sind. Wie die Unternehmen mit diesen Neuerungen umgegangen sind, will sich die Bilanzpolizei genauer ansehen.

Diese vier Punkte hat die Esma für kapitalmarktorientierte Unternehmen in Europa vorgegeben. Die restlichen zwei stammen von der DPR selbst und gelten für Unternehmen in Deutschland. Der fünfte Punkt betrifft Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen. So achtet die DPR verstärkt darauf, ob nahestehende Unternehmen und Personen transparent genannt sind und ob oberste beherrschende Unternehmen angegeben sind. Als Begründung für die Auswahl dieses Prüfungsschwerpunkts gab die DPR an, es habe zuletzt zahlreiche DPR-Fehlerfeststellungen und Hinweise zu diesem Thema gegeben.