Ex-Steinhoff-Manager wegen Bilanzmanipulation angeklagt

Lange bevor der Fall Wirecard seinen Lauf nahm, dominierte der Bilanzskandal bei dem deutsch-südafrikanischen Möbelhändler Steinhoff die Schlagzeilen. Im Dezember 2017 hatte der Wirtschaftsprüfer Deloitte dem Möbelgiganten das Testat verweigert, in der Folge brach der Aktienkurs um 90 Prozent ein. Der Konzern musste 11 Milliarden Euro abschreiben. Es folgten weitere Untersuchungen, Umschuldungen und der Verkauf vieler Tochtergesellschaften, um eine Insolvenz abzuwenden.



Die juristische Aufarbeitung des Skandals setzt sich nun fort: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen drei ehemalige Verantwortliche des Konzerns Anklage erhoben. Ihnen werden „Taten der unrichtige Darstellung“ in den Bilanzen im Zeitraum von Juli 2011 bis Januar 2015 vorgeworfen.



Um wen es sich bei den nun angeklagten Personen handelt, teilt die Staatsanwalt nicht mit. Einem vierten Beschuldigten wird vorgeworfen, in mehreren Fällen Beihilfe zu den Taten geleistet zu haben. Ob es zu einem Hauptverfahren kommt, ist noch offen. Darüber muss das Landgericht Oldenburg entscheiden.