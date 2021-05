KPMG und Batterie-Entwickler Lion streiten über Testat

Stein des Anstoßes ist die Frage, ob Lion Smart als Prinzipal oder Agent handelt – davon hängt die Bilanzierung der Umsätze maßgeblich ab. Dabei wird aufgrund unterschiedlicher Kriterien bewertet, ob ein Unternehmen den Umsatz in voller Höhe der tatsächlichen Rechnungsstellung an den Kunden ausweisen darf (Prinzipal), oder ob das Unternehmen als Vermittler agiert und nur einen gekürzten Wert als Umsatz ausweisen darf (Agent). Bei der Bewertung spielt die Frage nach der Kontrolle des verkauften Produkts eine zentrale Rolle. In dem konkreten Fall versteht sich Lion Smart als Prinzipal und Entrepreneur, während die KPMG-Prüfer Lion Smart in der Rolle als Agent und Vermittler sehen.



Die Folge: Statt wie geschehen die Umsätze in voller Höhe der tatsächlichen Rechnungsstellung an den Kunden (Bruttoausweis) zu verbuchen, dürfe das Unternehmen laut den Wirtschaftsprüfern lediglich die Marge, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, ausweisen. Für Lion Smart wären die Konsequenzen beachtlich: Statt der verbuchten 17,3 Millionen Euro Umsatz dürfen nach Ansicht von KPMG lediglich 5,5 Millionen Euro ausgewiesen werden – ein Einbruch um 11,8 Millionen Euro. Gleiches gelte aber auch für die Materialaufwendungen, die um ebenfalls 11,8 auf dann 2,2 Millionen Euro sinken würden, sodass die Gewinnkennzahlen unberührt blieben.