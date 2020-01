Private-Equity-Deal bringt Gea ins Stolpern

Gea hatte den italienischen Hersteller von Mahlmaschinen für Müsli- und Teigprodukte im September 2017 von Alpha übernommen und in den Geschäftsbereich „Equipment“ integriert. Der Kaufpreis wurde damals nicht kommuniziert. Er dürfte aber deutlich über den nun abgeschriebenen 248 Millionen gelegen haben, da der Goodwill lediglich die Differenz zwischen dem bezahlten Kaufpreis und dem bilanziellen Wert des gekauften Unternehmens abbildet. Aus diesem Grund liegt der tatsächliche finanzielle Schaden für Gea aus diesem Fehlgriff am M&A-Markt vermutlich noch höher.

Zum Zeitpunkt der Übernahme schien die Pavan-Gruppe noch gut in Schuss zu sein. Im Geschäftsjahr 2016 setzte sie laut Gea mit 700 Mitarbeitern rund 155 Millionen Euro um und verdiente vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rund 29 Millionen Euro. Alpha Private Equity selbst hatte die 1946 gegründete Pavan-Gruppe erst im April 2015 übernommen. Für den PE-Investor war es also ein „Quick Flip“, wie solche Kurzzeit-Investments in der PE-Branche heißen. Alpha bezeichnet sich als Midmarket-Investor und investiert nach eigener Aussage in Unternehmen, die zwischen 100 Millionen und 500 Millionen Euro Unternehmenswert auf die Waage bringen.