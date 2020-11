A1 Telekom Austria: Controller verbessern den Cashflow

Das Optimierungsprogramm stand unter hohem Zeitdruck, schon für das erste Halbjahr 2019 verlangte CFO Wallner erste Zwischenergebnisse: Der Cashflow sollte sich hinsichtlich der Lagerungsthemen wesentlich zum Vorjahr verbessern. Das A1-Controlling wusste: „So, wie wir jetzt arbeiten, schaffen wir das in dieser Zeitvorgabe nicht.“ So beschlossen Hotter und Wallner, dass sich eine spezielle Taskforce dem Thema widmen und dabei auf agile Arbeitsmethoden wie „Scrum“ und „Design Thinking “ zurückgreifen soll. Der Grund: Agiles Arbeiten führt meistens zu schnelleren Ergebnissen und setzt bei den großen Hebeln an.



Doch agiles Arbeiten war in der Finanzabteilung Neuland. Wie der Zufall es wollte, stellte sich aber heraus, dass einige Mitarbeiter bereits privat eine Scrum-Ausbildung gemacht hatten. Sie bildeten den Grundstock der neuen, agilen Taskforce, weitere Mitarbeiter stießen freiwillig dazu.



„Product Owner“, quasi der Kopf der Arbeitsgruppe, wurde CFO Wallner. In agilen Projekten ist der Product Owner die Person, die die Ziele definiert und die Aufgaben verteilt. „Dass unser CFO selbst mitgemacht hat, hat das Projekt auf jeden Fall beschleunigt“, glaubt Chef-Controller Hotter. Die anderen Teammitglieder kamen aus dem Controlling, der Technik und dem Vertrieb. Jeder Mitarbeiter bekam in der Woche zwei Tage Zeit, um an dem Projekt zu arbeiten. In zweiwöchigen Sprints wurden Lösungsvorschläge entwickelt und direkt mit dem Product Owner abgestimmt.