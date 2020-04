Coronavirus: Wie sich Controller jetzt profilieren können

Wie viele Unternehmen haben denn so ein Modell?

Ich schätze, ein richtiges Simulationsmodell haben maximal 10 bis 20 Prozent der deutschen Unternehmen. Eine einfache Excel-Berechnung reicht hier nicht aus. Leider haben nur wenige Unternehmen aus der Finanzkrise 2008/2009 gelernt, dass sich die Investition in so ein Modell rentiert – nicht nur in Krisenzeiten, sondern generell in einer immer unsichereren Umwelt. Vorreiter ist hier die Versicherungsbranche, die regulatorisch dazu verpflichtet ist, Stress-Tests auf Basis verschiedener Extremszenarien durchzuführen. Einige Versicherungsunternehmen, zum Beispiel die Swiss Re, haben vor diesem Hintergrund Modelle etabliert, die neben regulatorischen Anforderungen nun auch vielfältige Management-Fragestellungen abdecken können – nicht zuletzt auch in Krisensituationen.