Das sind die neuen Standards für Risikomanagement

Wie in allen datenbezogenen Bereichen droht allerdings auch beim Risikomanagement die Gefahr, sich zu verzetteln. Daher sollten Unternehmen sich auf die zentralen und geschäftsbedrohenden Risiken fokussieren, rät Bötz: „Das können zu Beginn 20 Top-Risiken sein, die man in einem gemeinsamen Workshop mit dem Management und den Prozessverantwortlichen in den operativen Einheiten erarbeitet und dann mit einem seriösen Verfahren quantifiziert.“



Müllerschön rät Unternehmen, keine Scheu vor Risikomanagementsystemen zu haben. „Es ist völlig in Ordnung, zunächst einmal im Kleinen mit einfachen Verteilungsfunktionen zu beginnen“, sagt er. Wichtig sei es, den Mitarbeitern in einfachen Zusammenhängen zu erklären, was die Ergebnisse der Risikobewertung für die Unternehmensstrategie bedeuten. „Nur wenn das Ergebnis verstanden wird, wird Risikomanagement auch gelebt.“



sabine.reifenberger[at]finance-magazin.de