Die 4 wichtigsten Fakten zu Green Controlling

Häufig wählen die Controller dazu ein Drei-Säulen-Modell, auch Triple Bottom Line genannt. Beim klassischen Modell etwa werden alle drei Komponenten – ökonomisch, ökologisch und sozial – gleichermaßen in der Zielplanung berücksichtigt. Ein etwas modifiziertes Modell, das aber in der Praxis häufiger zum Einsatz kommt, sieht so aus, dass der ökonomische Faktor höchste Priorität hat, während die ökologischen und sozialen Ziele nachgelagert sind. Schließlich steht für Unternehmen dann doch häufig der wirtschaftliche Faktor an erster Stelle.

In der Praxis ist ein Green Controlling allerdings nicht von heute auf morgen umzusetzen. Der Green Controlling Arbeitskreis des Internationen Controlling Vereins (ICV) empfiehlt deshalb, dass Abteilungen zunächst in kleinen Schritten vorgehen sollten. Beispiel: Der Controller legt in seiner Planung zunächst einmal einen klaren Fokus auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes und widmet sich anderen Kennzahlen, sobald dieses Ziel erreicht ist.