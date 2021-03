Immer wieder schocken Unternehmen mit Gewinnwarnungen den Kapitalmarkt. Die Folgen für die Unternehmen zeigen sich meist prompt: Anleger sind verunsichert und enttäuscht, die Aktie rauscht ab. Besonders negativ auf den Unternehmenswert wirken sich Gewinnwarnungen dann aus, wenn sie nichts mit allgemeinen Marktentwicklungen wie etwa der Coronavirus-Pandemie zu tun haben, sondern auf einer unsicheren und mangelhaften Finanzprognose beruhen.



Das zeigt eine aktuelle Studie von PwC und der Justus-Liebig Universität Gießen, in der mehr als 7500 Gewinnwarnungen untersucht wurden. Der Forecast soll den Unternehmen eigentlich Aufschluss darüber geben, in welche Richtung sich die Geschäftszahlen entwickeln können. Auf Basis dieser Ergebnisse erstellt der CFO eine Prognose, die er dem Kapitalmarkt kommuniziert – und gegebenenfalls korrigieren muss, wenn sie doch nicht eintrifft.



In seiner Studie fand PwC heraus, dass nach unten korrigierte Geschäftsergebnisse zu einem durchschnittlichen Verlust des Unternehmenswertes in Höhe von 158 Millionen Euro führten. Ein schlechter Forecast kann also viel Vertrauen kosten.