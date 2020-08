So reagierte Euronics auf die Coronakrise

„Die Zentralisierung der Online-Prozesse wäre uns nicht gelungen, wenn wir keine integrierte Planung im Controlling hätten“, betont Frank Platzer. Es sei der Controlling-Abteilung gelungen, den gesamten Planungsprozess in sich verzahnt in einer Software abzubilden. Das vereinfachte die Planungssimulationen wesentlich. „Durch das BI-und Planungstool von Board International konnten wir die Schnittstellen erheblich reduzieren und innerhalb der Planung und des Reportings Systembrüche vermeiden.“

Im Mai hatte Euronics dann noch die Liquiditätsplanung in das Planungsmodell integriert. Bis dahin bestand auf dem in der Coronakrise so wichtigen Feld der Liquiditätsplanung noch eine Lücke. „Wir waren hier vorher noch sehr manuell unterwegs. Das war ein einfaches Aufaddieren in Excel“, räumt Platzer ein.