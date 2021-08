Nachdem klar war, dass die Weiterentwicklung der Controlling-Rollen einen elementaren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann, ging das Projekt „Controller of the Future“ im Frühjahr 2019 an den Start. Grandi und ein 15-köpfiges Team fingen zunächst mit einer Konzeptphase an. „Unsere Idee war es, neue, klar definierte Rollen für das Controlling zu finden, die allen eine starke Orientierung geben, aber dabei trotzdem nicht zu komplex sind. Dazu mussten wir herausfinden, welche das sind und was sie ausmacht“, so der Projektleiter.