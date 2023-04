Evotec wird Opfer von Cyberangriff

Ärger bei Evotec: Das Biotech-Unternehmen ist Opfer eines Cyberangriffs geworden, wie Evotec am Freitag in einer Adhoc-Mitteilung informiert hatte. In Folge des Angriffs, der sich bereits am Donnerstag ereignet hatte, habe Evotec die IT-Systeme proaktiv heruntergefahren und vom Internet getrennt, um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu verhindern, hieß es von dem Unternehmen. Auch die Behörden seien über den Vorfall informiert worden.

Inzwischen gibt es mehr Details: Die Produktion an den 17 globalen Standorten des Biotech-Konzerns läuft weiter, wie Evotec mitteilte. Aktuell laufe zudem eine forensische Untersuchung mit externen Experten, die den Umfang und potenzielle Auswirkungen auf die IT des Unternehmens klären soll. Bis diese abgeschlossen und Sicherheitspläne implementiert seien, soll ein Teil der Systeme offline bleiben.

Alles zum Thema Cybercrime Ob Hacker-Attacke oder Angriff mit Schadsoftware: Finanzabteilungen sind regelmäßig von Cybercrime bedroht. FINANCE hat zusammengetragen, welche Strategien die Angreifer nutzen und wie CFOs ihre Daten vor Attacken schützen können. Mehr lesen

Kommunikation bei Evotec vorerst eingeschränkt

Dann dürfte auch die E-Mail-Kommunikation mit den Partnern und Lieferanten wieder effizienter werden, die zunächst nur über ein zentrales Postfach möglich war. Evotec sei jedoch dabei, Lösungen aufzubauen, um das komplette Serviceangebot für Partner weiterhin verfügbar zu halten. Die Frage nach den finanziellen Auswirkungen des Cyberangriffs dürfte derweil die frischgebackene Finanzchefin von Evotec beschäftigen. Laetitia Rouxel, zuvor globale CFO des Bauunternehmens Wavin, hat die Leitung des Finanzressorts bei dem MDax-Konzern übernommen. Ihr Vorgänger Enno Spillner hat Evotec mit Wirkung zum 1. April verlassen und beim deutlich kleineren Branchenkollegen Formycon angeheuert, wo er künftig ebenfalls als CFO agieren wird.