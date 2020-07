Auf dieses Gehalt kommen Treasurer 2020

Wie sichere ich die Liquidität in meinem Unternehmen – kurzfristig, aber auch post Corona? Das ist angesichts der weiterhin grassierenden Coronavirus-Krise nach wie vor das Thema Nummer 1 in vielen Finanzabteilungen deutscher Unternehmen. Liquiditätssicherung und -planung sind Themen, die in der Regel in das Aufgabenportfolio des Treasury fallen, und damit rücken die Treasurer in das unmittelbare Blickfeld ihrer CFOs.



Das könnte sich bezahlt machen: „Treasurer, mit ihren Kenntnissen in den Bereichen Cash Management und Cash Monitoring, haben gerade jetzt in der Coronakrise die Möglichkeit, sich im Unternehmen unabdingbar zu machen“, sagt Erich Schwinghammer, Gehaltsexperte bei der Personalberatung Hays. Als stark nachgefragte Finanzer könnten Treasurer perspektivisch auch höhere Gehälter einfordern, meint er.