Das verdienen Buchhalter 2020

Wer sich jetzt nicht bewährt, dessen Stelle kann abgebaut werden – von allen Mitarbeitern der Finanzabteilung trifft dieser Satz aktuell wohl am meisten auf die Buchhalter zu. „Schon vor der Krise hatten Buchhalter mit dem Stellenabbau zu kämpfen. Doch in Krisenzeiten wie im Moment ist der Job des Buchhalters vermutlich der entbehrlichste in der Finanzabteilung“, schätzt Gehaltsexperte Erich Schwinghammer von der Personalberatung Hays.



Dabei hatte schon der FINANCE-Gehaltsreport 2019 ergeben, dass viele CFOs in ihrer Buchhaltung auf Abbaukurs gegangen sind. Den Hauptgrund dafür sehen die Experten in der fortschreitenden Digitalisierung, die dafür sorgt, dass einfache buchhalterische Tätigkeiten immer häufiger von Maschinen übernommen werden.