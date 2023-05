Gehalt: Das verdienen Finanzexperten 2023

Krisenzeiten oder wirtschaftlich unsichere Phasen – wie sie durch die Inflation, Energiekrise und den Ukraine-Krieg hervorgerufen wurden –, beeinflussen die Arbeit der Experten in der Finanzabteilung und wirken sich auch auf ihre Gehälter aus. Dabei profitieren besonders in Krisen gefragte Berufsgruppen von steigenden Löhnen. Das ist ein Ergebnis des neuen FINANCE-Gehaltsreport 2023, den dieses Magazin mit Unterstützung des Personaldienstleisters Hays erstellt hat.

„Das höhere Kostenbewusstsein führt zunächst einmal tatsächlich dazu, dass die Finanzabteilung in Unternehmen grundsätzlich an Bedeutung gewinnt. Die Spezialisten sollen vermehrt Einsparpotentiale und Risiken in ihren Unternehmen eruieren“, sagt Erich Schwinghammer, Abteilungsleiter im Bereich Corporate Finance bei der Personalberatung Hays. Das betrifft speziell zwei Berufsgruppen in der Finanzabteilung.