Ein Risikomanager hat eine wichtige Position in Unternehmen – entsprechend gut sind seine Gehaltsaussichten, wie unser FINANCE-Gehaltsreport zeigt, den die Redaktion in Zusammenarbeit mit Hays erstellt hat.



Doch was genau ist der Job eines Risikomanagers? In der Theorie klingt es einfach: Ein Risikomanager identifiziert Risiken für sein Unternehmen, schätzt ihre Eintrittswahrscheinlichkeit ein und schlägt Maßnahmen vor, um gegenzusteuern. In der Praxis kann das aber an Grenzen stoßen – etwa bei einer globalen Pandemie wie Corona. So schnell wie sich das Coronavirus ausgebreitet hat und zu einer massiven Bedrohung für viele Unternehmen wurde, das hatte wohl kein Risikomanager auf dem Radar.