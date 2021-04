Wirtschaftsprüfer agieren meist fernab von der großen Bühne. Eher unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung prüfen sie Bilanzen von Unternehmen. Dafür schauen sie genau in die Bücher, befragen Vorstandsmitglieder und suchen nach möglichen Auffälligkeiten in den Bilanzen. Wenn keine Fehler zu erkennen sind, vergeben sie ein vorbehaltsloses Testat – das ist meist das Einzige, was die Öffentlichkeit an ihrer Arbeit interessiert.