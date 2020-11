Sparprogramme, Kurzarbeit, Stellenstreichungen: Die Coronavirus-Krise ist eine schwierige Zeit für Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen. Doch manche Jobs kommen in der Krise besser weg als andere: Finanzexperten wie CFOs, Controller, Treasurer oder Investor-Relations-Manager sind jetzt sogar besonders gefragt und erhalten dementsprechend nach wie vor eine äußerst attraktive Vergütung.



Das ist ein Ergebnis des FINANCE-Gehaltsreports 2020, den dieses Magazin mit Unterstützung des Personaldienstleisters Hays erstellt hat. „Auch wenn manche Projekte wegen Corona zunächst gestoppt wurden, so gibt nach wie vor einen Fachkräftemangel. Unternehmen müssen gute Leute also mit attraktiven Gehältern überzeugen“, erklärt Johannes Becker, Managing Director bei Hays, die nach wie vor guten Gehaltsperspektiven. Auch sind Unternehmen gerade in dieser schwierigen Zeit auf gutes Personal angewiesen, welches das knappe Cash gut managt, Finanzierungen einfädelt, die Liquidität im Blick behält oder mit besorgten Investoren spricht.