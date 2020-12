Und wie sieht es außerhalb dieser Verliererbranchen aus?



Flächendeckend sehen wir tatsächlich nur kurzfristig einen Dämpfer. Mittel- und langfristig werden sich Job- und Gehaltsaussichten wieder normalisieren. Fakt ist: Auch wenn manche Projekte wegen Corona zunächst gestoppt wurden, so gibt es nach wie vor einen Fachkräftemangel. Unternehmen müssen gute Leute also mit attraktiven Gehältern überzeugen. Hinzu kommt: Während bestimmte Abteilungen in Unternehmen wie etwa Fertigung oder Produktion einem starken Corona-Effekt ausgesetzt sind und in Kurzarbeit mussten, sieht es im Finanzbereich anders aus, denn Jahresabschlüsse oder Budgetplanungen müssen unabhängig von Corona erstellt werden. So manche Finanzer sind jetzt sogar besonders gefragt.



Welche sind das?



Durch die Umsatzrückgänge kommt dem Risikomanagement und dem Cash Management aktuell eine höhere Bedeutung zu. Auch Controller sind jetzt besonders gefragt, denn sie müssen Kosteneinsparpotentiale identifizieren und bewerten. Szenarienanalysen vervielfachen zum Beispiel den Work-load, genauso eine rollierende Planung.



Das klingt so, als könnten sich Finanzer – im Vergleich zu anderen Berufsgruppen – trotz Corona erst einmal zurücklehnen, weil ihre Stellen nicht gefährdet sind.



Nicht zwangsläufig. Manche, schon vor Corona bestehende Trends wurden durch die Krise noch weiter verschärft. Nach wie vor gilt: Je standardisierbarer eine Tätigkeit ist, umso höher ist der Automatisierungs- beziehungsweise Digitalisierungsgrad. Solche Tätigkeiten werden nachhaltig wegfallen – und das könnte gerade in Krisenzeiten, wo nach Einsparmöglichkeiten gesucht wird, noch schneller passieren als bisher erwartet. Und noch einen Punkt dürfen Bewerber nicht vergessen: Da durch Corona in dem ein oder anderen Unternehmen weniger eingestellt wurde, sind gerade recht viele gute Kandidaten am Markt verfügbar. Das heißt, der Wettbewerb zwischen den Kandidaten steigt.