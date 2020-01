„In der Krise sind die richtigen Skills wichtiger denn je“

Herr Becker, vergangenes Jahr haben Sie noch berichtet, dass Unternehmen immer stärker bereit seien, höhere Gehälter zu zahlen. Ist das nach wie vor so?

Ja. Der Bedarf an guten Finanzern ist ungebrochen hoch, gleichzeitig ist es nach wie vor schwierig, geeignetes Personal zu finden – das treibt die Gehälter in die Höhe. Das gilt vor allem für Finanzer, die sowohl eine sehr hohe Fachexpertise als auch IT-Affinität mitbringen. Wir erleben es immer öfter, dass Unternehmen, die uns einen Rekrutierungsauftrag geben, ihre Gehaltsbereitschaft nach oben korrigieren müssen, weil sie einfach merken, dass gute Leute mehr kosten.



Und das, obwohl sich die Konjunktur abkühlt? Immer mehr Unternehmen haben in den vergangenen Monaten Gewinnwarnungen herausgegeben, die ersten Sparprogramme werden aufgelegt – hat das noch keinen negativen Einfluss auf die Aussichten für das Gehalt?

Das ist sicher von der jeweiligen Branche abhängig. Im Bereich Automotive beobachten wir schon eine gewisse Zurückhaltung. Auch Unternehmen mit einer hohen Exportquote sind verhaltener geworden in ihren Einstellungsprozessen. Im Bankensektor spürt man die Unsicherheit ebenfalls deutlich. Vielerorts wird bei den Bewerbungsgesprächen noch eine weitere Schleife gedreht, Gehaltsverhandlungen dauern länger. Aber in der breiten Masse hat die beginnende Konjunkturabkühlung bisher keine Spuren in den Gehältern hinterlassen. Trotzdem schließe ich nicht aus, dass das in einigen Jahren möglicherweise anders aussehen könnte.