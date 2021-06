Wie genau fließt denn der Ort der Geschäftstätigkeit in das Rating ein?



Wir schauen uns genau an, in welchen Ländern ein Unternehmen aktiv ist. Je nach Land gelten andere Bestimmungen, was eventuell zu höheren oder niedrigeren Risiken führen kann. Nehmen wir als Beispiel einen Automobilzulieferer, der in China aktiv ist, sowie einen, der in der EU produziert. In der EU gelten strengere Flottenemissionsregeln als in China. Das ist ein Faktor, der sich auf das Rating auswirken wird, da strengere Regeln für die Unternehmen höhere Risiken für ihr Geschäft mit sich bringen. Das bedeutet aber nicht, dass Unternehmen in Ländern mit laxeren Regeln automatisch besser bewertet werden. Das ist nur ein Teil der Analyse.