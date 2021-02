Die fünf größten Fehler bei der ESG-Kommunikation

„Nachhaltigkeit steckt in unserer DNA“ – so oder so ähnlich ist es inzwischen von fast jedem Finanzchef in Interviews zu hören. Doch wie überzeugend ist diese Phrase? Den Fehler, das Thema Sustainability als null und nichtig für das eigene Business abzutun, macht zwar längst kein Finanzchef mehr. Auch der Markt für Green Finance wächst. Doch an anderen Stellen hapert es noch.

FINANCE hat die fünf größten Fehler zusammengetragen, die CFOs nach Beobachtungen der Kommunikationsberatung Finsbury Glover Hering bei ESG-Kommunikation und -Management häufig unterlaufen.