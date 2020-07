ESG-Berichte weisen gravierende Mängel auf

Bei anderen ESG-Indikatoren fehlt dagegen schlicht die Bereitschaft, Transparenz zu schaffen. So fehlen in circa 30 Prozent der integrierten Berichte Zahlenangaben zur Gleichstellung von Frauen, nur 15 Prozent geben eine Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen an. „Das sind theoretisch einfach zu ermittelnde Zahlen, die für alle Unternehmen gleichermaßen relevant sein sollten“, betont Hofstetter.

Das gelte vor allem bei heiklen Themen wie Tierversuchen oder Kinderarbeit. „Das ist nichts, was Sie in epischer Breite in einer Berichterstattung sehen, weil Sie dann auch sagen müssten, dass Sie das nicht mit 100-prozentiger Sicherheit ausschließen können“, erklärt ein befragter IR-Verantwortlicher. „Auch wenn das niemand bestreitet, würde keiner den Teufel tun, das aufzuschreiben.“

Das hat zur Folge, dass zwar in zwei Dritteln der Berichte ESG-Risiken dargelegt werden, die auf das Unternehmen einwirken – also beispielsweise die Folgen strengerer Klimagesetzgebung. Aber nur 40 Prozent der Unternehmen benennen Risiken für Umwelt und Gesellschaft, die von der eigenen Geschäftstätigkeit ausgehen.