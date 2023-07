Die betriebliche Altersversorgung ist ein wirksames HR-Instrument, um Talente zu gewinnen und im Unternehmen zu halten. Zugleich verpflichten sich Arbeitgeber durch Pensionszusagen jahrzehntelang zu Beitrags- oder Leistungszahlungen. In der Niedrigzinsphase hieß die Devise deshalb: Pensionsrisiken abbauen. Seit der Zinswende 2022 können Unternehmen erst einmal durchatmen: Der Umfang der Pensionsverpflichtungen ist in Bilanzen und Berichten niedriger anzusetzen, die Pensionsrückstellungen sinken. Das eröffnet dem Finanzressort neue Handlungsspielräume.

Wie Unternehmen die Chancen aus der Zinswende für das Pensionsmanagement nutzen können und welchen Einfluss die aktuell herausfordernde makroökonomische Situation auf Pensionen hat, erfahren CFOs und Finanzverantwortliche auf der „dpn ASSETS & LIABILITIES CONVENTION“.

Bilanzierung und Kapitalanlage für Pensionszusagen

Die Konferenz der Fachzeitschrift „dpn – Deutsche Pensions und Investment Nachrichten“ aus der F.A.Z.-Gruppe beleuchtet am 26. und 27. September aktuelle Themen und Baustellen an der Schnittstelle von Pensionsverpflichtungen, Unternehmensfinanzen und Kapitalanlage. Die Veranstaltung findet in der beeindruckenden Location der Zeche Zollverein in Essen statt.

Rund 200 Expertinnen und Experten aus Kapitalanlage, Pensions Management, Corporate Finance, Treasury und bAV erörtern zwei Tage lang Herausforderungen für Unternehmen. Dabei drehen sich die Diskussionen unter anderem um Bilanzierung, Ausfinanzierung und Kapitalanlage für Pensionszusagen in einem schwierigen Marktumfeld.

Was Zinswende für das Pension Management bedeuten

Vor allem die hohe Inflation bedeutet für die DAX-40-Unternehmen jährliche Mehrbelastungen bei den Rentenzahlungen von über 100 Millionen Euro. Unternehmen sind gesetzlich gehalten, ihre Betriebsrentenzahlungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Die Grundlage für die Neubemessung ist der Anstieg der Verbraucherpreise.

Geschätzt kommen je nach Höhe der Inflation in diesem Jahr noch einmal bis zu 500 Millionen Euro an Rentenanpassungen hinzu – so die Prognose eines Beraters. Doch stärker als die Inflation wirkt der Rechnungszins auf die Pensionsverpflichtungen. Denn je höher der Rechnungszins steigt, desto tiefer sinken die Pensionsverpflichtungen – und schonen die Liquidität der Unternehmen.

Auf der dpn ASSETS & LIABILITIES CONVENTION berichten Experten für das Pensionsmanagement, wie sich bAV-Pläne und Pensionsverpflichtungen optimal in die Landschaft der Unternehmensfinanzen einbetten lassen. In Panel-Diskussionen und Workshops erfahren CFOs und Finanzierungsexperten, wie sich die Merkmale von Pensionszusagen, ihre Finanzierung und Kapitalanlagestrategie sowie die Ziele von Corporate Finance und dem Gesamtunternehmen aufeinander abstimmen lassen.