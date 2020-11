BASF ist „Treasury des Jahres 2020“

Die Auszeichnung „Treasury des Jahres 2020“ geht diesmal an die BASF. Birka Benecke, Senior Vice President Corporate Treasury des Chemiekonzerns, nahm den Preis am gestrigen Dienstag im Rahmen der Structured FINANCE Digital Week stellvertretend für ihr Team entgegen.



Übergeben wurde der Preis wie im vergangenen Jahr von FINANCE- und DerTreasurer-Chefredakteur Markus Dentz und Traxpay-CEO Markus Rupprecht. Der Supply-Chain-Finance-Anbieter Traxpay unterstützt die Auszeichnung. Die Laudatio hielt auch in diesem Jahr der Vorjahressieger: Boris Jendruschewitz, ehemaliger Otto-Treasurer und CFO bei der Otto-Tochter Venus, sandte lobende Worte aus Florida.