Die Deutsche Bank hat einen neuen Konzern-Treasurer. Richard Stewart ist ein DeuBa-Eigengewächs, er arbeitet seit 2006 für die Bank. 2021 war er zum Leiter der sogenannten CRU („Capital Release Unit“), der Einheit zur Freisetzung von Kapital, ernannt worden. Diese Rolle behält er auch in seiner neuen Funktion als Treasurer. Stewart berichtet an Chief Transformation Officer Rebecca Short und an CFO James von Moltke.

Stewarts Vorgänger Dixit Joshi wechselt zur Credit Suisse. Mehr über den Personalwechsel im Treasury der Deutschen Bank erfahren Sie bei unserer Schwesterpublikation DerTreasurer.