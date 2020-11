Die Coronavirus-Krise hat die Cash-Polster vieler Konzerne aufgezehrt. Was tun in einer solchen Situation? Darüber haben auf der Structured FINANCE Digital Week Praktiker bei der Podiumsdiskussion „Cash ist King: Liquiditätsplanung in der Coronakrise und die Learnings“ gesprochen. Eine der Erkenntnisse: Die Krise ist heftig, aber die Reserven reichen aus.



„Wir waren im Januar zuerst in China betroffen. Im März mussten wir dann Corona-bedingt unsere globale Produktion herunterfahren“, resümierte Birgit Böhm, Senior Vice President Finance & Group Treasurer des Autobauers BMW. „Die Krise hatte Auswirkungen auf unser Working Capital und auf unser Financial-Services-Geschäft. Wir haben unser Liquiditätskonzept entsprechend angewandt, und dieses hat sich auch in der Pandemie bewährt.“



Doch viele Unternehmen haben ein anderes Problem: Sie haben noch gar keine ausgefeilte Liquiditätsplanung, berichtet Harald Fritsche, Head of Global Treasury Advisory Services von Deloitte: „Viele Unternehmen nehmen nur eine rudimentäre Liquiditätsplanung vor. Für sie ging es vor allem darum, schnell Transparenz herzustellen“, so seine Beobachtung.