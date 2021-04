Treasury-Chefs klagen über Negativzinsen

Bei der Finanzierung hat sich die Situation für Deutschlands Großunternehmen merklich entspannt. Dafür kämpfen Treasury-Chefs nun auf der Anlageseite mit den negativen Einlagezinsen der EZB, die die Banken zunehmend an ihre Firmenkunden durchleiten. Das zeigt das aktuelle Treasurer-Panel, für das die FINANCE-Schwesterpublikation DerTreasurer im März gemeinsam mit der Deutschen Bank 81 Finanzverantwortliche in der DACH-Region befragt hat.



Demnach stufen jetzt nur noch 20 Prozent der Befragten die Finanzierung als eine der Top-3-Herausforderungen im Treasury ein. Bei der Umfrage im vergangenen Oktober waren es noch zwölf Prozentpunkte mehr. Auch im Frühjahr 2020 – auf dem Höhepunkt des ersten Corona-Lockdowns – hatte dieser Wert in etwa auf dem gleichen Niveau bei 33 Prozent gelegen.